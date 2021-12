Papai Noel sofre acidente em voo de paraglider nos Estados Unidos

Um Papai Noel foi visitar de paraglider uma cidade na Califórnia, nos Estados Unidos, mas o pouso foi um tanto quanto desastroso. Um homem vestido como o bom velhinho queria espalhar o espírito natalino pelos céus de Sacramento, capital do estado.

De acordo com informações da CNN, na hora do pouso, porém, as coisas saíram de controle. Em vez de aterrissar na rua como programado, o Papai Noel acertou um poste de eletricidade e ficou preso nos fios. O Corpo de Bombeiros teve que ser acionado para resgatar o aventureiro.

O homem foi levado ao chão com a ajuda de um guindaste e encaminhado ao hospital. Ele passa bem.

