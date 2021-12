'Papai Noel do crime' fica entalado em chaminé durante assalto

Um homem recebeu o apelido de 'Papai Noel do Crime' após ficar entalado em uma chaminé. Segundo a polícia, ele tentou furtar uma loja entrando pela chaminé. O caso aconteceu em Citrus Height, uma cidade da Califórnia, nos EUA.

De acordo com o departamento de polícia da cidade, o homem ligou para a polícia dizendo que estava preso na chaminé. Os bombeiros ajudaram a libertar o suspeito, identificado como Jesse Berube, de 32 anos.

Segundo a polícia, Berube tentou invadir o local. Ele foi preso e processado por tentativa de furto. A polícia brincou que o "Papai Noel do crime não tem as mesmas habilidades do Papai Noel real".

