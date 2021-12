Papagaio pode testemunhar em julgamento de homicídio

Um papagaio-cinzento pode testemunhar em um caso de homicídio nos Estados Unidos. A ave teria presenciado o assassinato de Martin Duram, 45 anos, dono do animal, em maio de 2015. Na ocasião, a esposa dele, Glenna Duram, foi baleada na cabeça, mas sobreviveu.

Após o crime, o papagaio passou a morar com a ex-esposa de Martim, Christina Keller, que percebeu que a ave estava imitando a voz do antigo dono e repetia suas últimas palavras: "Não atire". Diante do fato, Christina resolveu filmar a cena e entregar as autoridades.

O promotor do condado de Newaygo, Robert Springstead, não descarta a possibilidade de convocar o papagaio para testemunhar, mas alerta que não há precedente legal para tal fato.

Até o momento, ninguém foi indiciado pelo crime. A viúva nega que tenha matado o marido. O caso é investigado.

