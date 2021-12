Papa viajará a Sarajevo para estimular 'fraternidade e paz'

O papa Francisco visitará no dia 6 de junho a cidade de Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina, na esperança de impulsionar os esforços na direção de uma fraternidade no país. A Bósnia ainda é afetada pela guerra, que ocorreu entre 1992 e 1995, matando 100 mil pessoas. As acusações contra suspeitos de crimes de guerra ainda estão em andamento.

O papa Francisco anunciou a viagem durante pronunciamento para dezenas de milhares de fiéis, que se reuniram neste domingo na praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano, para sua bênção semanal. Ele pediu orações para sua visita de um dia que encorajará a pequena população católica da Bósnia, além de "dar origem ao desenvolvimento do bem e contribuir para a consolidação da fraternidade e da paz".

Milhares de pessoas, incluindo bósnios muçulmanos e croatas católicos, foram mortos ou levados para campos de concentração durante os esforços sérvios em 1992 de expulsar os não sérvios da região.



Fonte: Associated Press.

adblock ativo