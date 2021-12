Papa vê imagem de Deus em casamento entre homem e mulher

O Papa Francisco descreveu nesta quarta-feira, 2, o casamento entre um homem e uma mulher como um "ícone", no qual "Deus é refletido", enfatizando o compromisso definitivo que ele representa.

Em um sermão sobre o sacramento do matrimônio para cerca de 50.000 pessoas reunidas na Praça de São Pedro, por ocasião da audiência geral semanal, o Papa afirmou que "a imagem de Deus é o casal conjugal".

"Não apenas o homem, não apenas a mulher, mas ambos", disse.

"Fomos criados para amar, e na união conjugal, homem e mulher realizam esta união sob o signo da reciprocidade e da vida plena e definitiva", insistiu.

Sem mencionar as novas formas de casamento entre dois homens ou duas mulheres, o Papa argentino expressou claramente sua opinião de que só há uma forma válida de casamento, conforme a doutrina da Igreja Católica.

Além disso, por ocasião do aniversário da morte de João Paulo II há oito anos, o Francisco saudou o "incansável pregador da palavra de Deus, da verdade e da bondade".

"Karol Wojtyla fez o bem, mesmo no sofrimento" (da doença) que marcou os últimos anos de seu pontificado de 26 anos.

À espera de sua canonização, em 27 de abril, "deve ser para nós uma oportunidade para reviver a herança da fé que ele nos deixou", disse ele.

João Paulo II deve ser canonizado, ao mesmo tempo que o Papa do Concílio Vaticano II, João XXIII. Centenas de poloneses são esperados para participar da celebração.

