Papa tuita pela 1ª vez e pede a seguidores que rezem por ele

O papa Francisco escreveu neste domingo sua primeira mensagem no Twitter utilizando a conta @Pontifex, que foi aberta por seu antecessor, Bento 16, e pediu que os seguidores rezem por ele.

"Queridos amigos, de coração vos agradeço e peço para continuardes a rezar por mim. Papa Francisco", tuitou o líder religioso, eleito na última quarta-feira.

Com a renúncia de Bento 16, a conta @Pontifex havia sido temporariamente desativada, e todas as mensagens escritas pelo antecessor de Francisco foram apagadas. Ela voltou a ser utilizada após a escolha de Jorge Mario Bergoglio como pontífice com a frase "Habemus Papam Franciscum", que também já não pode mais ser vista.

A mensagem deste domingo foi publicada nos nove idiomas com os quais o perfil conta, entre eles o português.

Nos últimos dias, foi divulgado que Francisco não é um grande fã de tecnologia, continua usando uma máquina de escrever, não vê televisão e gosta de ouvir rádio.

adblock ativo