Papa testa seus seguranças ao misturar-se à multidão

O papa Francisco deu aos responsáveis por sua segurança uma ideia de seu novo estilo papal neste domingo, 17, ao sair do portão do Vaticano para cumprimentar uma barulhenta multidão.O papa rezou a missa da manhã deste domingo na pequena igreja de Santa Anna, poucos metros dentro do portão de mesmo nome, para trabalhadores do Vaticano que a frequentam.

Ele chegou em um carro preto, mais uma vez dispensando a limusine papal, e imediatamente se aproximou das centenas de pessoas que haviam se reunido no portão para vê-lo. Ele cumprimentou as pessoas e beijou crianças e, várias vezes, conforme mais pessoas se aproximavam, sorriu e apontou para o relógio de plástico em seu pulso para sinalizar que ele tinha que entrar para rezar a missa.

Após a missa, ainda usando suas vestes litúrgicas roxas, ele foi do lado de for a da igreja como um simples padre da paróquia e cumprimento cada pessoa conforme elas saiam. Antes de ir embora, mais uma vez ele foi ao portão para acenar, diante do óbvio desconforto de seus seguranças.

