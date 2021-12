Papa suspende ato em Roma por uma "indisposição"

O papa Francisco suspendeu nesta sexta-feira, 27, de última hora e por causa de uma "indisposição", sua participação em uma visita a doentes do hospital Gemelli de Roma, informou a Santa Sé.



O cardeal Angelo Scola será o encarregado da homilia que tinha previsto pronunciar o papa Fracisco, informou a Santa Sé em uma nota que distribuiu aos meios de comunicação, na qual não precisou sobre a indisposição do pontífice.



"O papa Francisco teve que suspender a visita por problemas de saúde", explicou à Agência Efe o vice-diretor do Escritório de Imprensa do Vaticano, Ciro Benedettini.



Em 19 de junho, o papa não quis participar de uma procissão a pé em um ato pela festividade do Corpus Cristi na capital italiana e ao invés disso se transferiu em um veículo.



Diz dias antes, Francisco suspendeu algumas audiências previstas, também oficialmente por uma "leve indisposição".



O papa já havia cancelado em 28 de fevereiro sua visita ao Seminário Maior de Roma, por uma leve "indisposição" que ocasionou uma leve febre, informou então o porta-voz da Santa Sé, Federico Lombardi.



O bispo de Roma tinha hoje programada uma visita à Universidade Católica de Roma, onde tinha previsto doar as relíquias dos santos João Paulo II e João XXIII.



Além disso, o máximo representante da Igreja Católica também ia conversar com os doentes do hospital Gemelli, no qual foi internado em diversas ocasiões João Paulo II, nos anos posteriores ao atentado que sofreu em 13 de maio de 1981.



A missa que Francisco ia a celebrar na praça situada em frente a Faculdade de Medicina e Cirurgia da Universidade Católica do Sagrado Coração, será oficiada portanto pelo cardeal Scola.

