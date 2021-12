Papa suprime o título de 'monsenhor' na Igreja

O papa Francisco, que deseja uma igreja mais humilde e próxima das pessoas, decidiu suprimir os títulos honorários, entre eles o de "monsenhor", uma medida para acabar com o classismo e o espírito mundano dentro da hierarquia eclesiástica.



A medida foi tomada há várias semanas e divulgada nesta quarta-feira, 8, pela imprensa italiana.



O secretário de Estado do Vaticano enviou uma carta aos núncios ou embaixadores da Santa Sé em todo mundo para que informem aos bispos sobre a medida.



O único título que os bispos poderão conservar é o de "capelão de Sua Santidade", afirma o texto, que enfatiza que a medida não tem caráter retroativo, e por isso muitos eclesiásticos da Cúria Romana, o governo central, continuarão mantendo o título de monsenhor.



Em 1968, o papa Paulo VI, fonte de inspiração para Francisco, reduziu o número de títulos honorários dentro da Igreja, que eram de 14.



A medida está de acordo com o desejo do papa jesuíta de reformar a Igreja de forma gradual.

