Papa se impressiona com fé da mãe de jornalista degolado

O papa Francisco conversou longamente com a mãe de James Foley, o jornalista americano decapitado pelos jihadistas do Estado Islâmico (EI), e "ficou fortemente impressionado pela grande fé da mulher".



O subdiretor do Escritório de Imprensa do Vaticano, Ciro Benedettini, disse nesta sexta-feira, 22, que a conversa realiza nesta quinta, 21, foi "muito longa".



Francisco conversou em inglês com a mãe e o pai do jornalista assassinado, assim como com um parente que falava espanhol, que em alguns momentos atuou como intérprete.



O papa expressou "sua proximidade perante a dor que estão sofrendo".



O jesuíta americano James Martin, amigo da família, afirmou ontem após a conversa que os pais de Foley estão "comovidos" e "agradecidos" pelo interesse demonstrado pelo pontífice argentino, informou a "Rádio Vaticano".



A família de Foley é católica e o jornalista estudou na Marquette University, administrada pelos jesuítas no estado de Wisconsin.

adblock ativo