Papa saúda brasileiros por beatificação de Nhá Chica

O papa Francisco saudou neste domingo, 5, os fiéis brasileiros ao dizer que está unido a todos pela beatificação de Nhá Chica. O anúncio da beatificação de Francisca de Paula de Jesus foi feito no sábado, 4.

O papa citou a beata durante missa celebrada neste domingo no Vaticano. Francisco também disse que reza pelas crianças vítimas de abusos. Segundo ele, é fundamental intensificar os esforços para proteger as pessoas em situação vulnerável.



"Ontem (sábado), no Brasil, foi proclamada beata Francisca de Paula de Jesus, conhecida como Nhá Chica. A sua vida simples foi toda dedicada a Deus e à caridade, tanto que era chamada a mãe dos pobres. Estou unido à alegria da Igreja no Brasil por essa luminosa discípula do Senhor", disse o papa.



Nhá Chica é a primeira negra a ser declarada beata no Brasil. Houve uma solenidade em Baependi, município mineiro que fica a 400 quilômetros de Belo Horizonte. A missa de consagração foi celebrada no Santuário Nossa Senhora da Conceição, onde estão os restos mortais de Nhá Chica.

