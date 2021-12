Papa revela que carrega a cruz que roubou de um sacerdote

O papa Francisco revelou nesta quinta-feira, 6, em uma audiência aos párocos de Roma um episódio de sua vida em que roubou do caixão de um amigo argentino padre a cruz do rosário que ele segurava entre as mãos e que desde então a leva sempre consigo.

Em uma audiência aos párocos de sua diocese, já que o papa é bispo de Roma, Francisco destacou a importância da "misericórdia" entre os sacerdotes.

Para isso, contou a história de Aristide, um padre idoso da paróquia do Santíssimo Sacramento de Buenos Aires, que era muito conhecido por ser um grande confessor e que inclusive foi ordenado para confessar João Paulo II durante sua visita à Argentina.

Francisco explicou que naquela época era vigário geral e que, quando soube da morte do sacerdote, foi ao funeral se surpreendeu porque não havia quase ninguém, apenas duas idosas o velando.

Então, explicou, foi comprar flores e as colocou ao lado do caixão, e não resistiu ao ver a cruz do terço que o sacerdote estreitava entre suas mãos e "pouco a pouco" e sem ser visto a arrancou e a introduziu no bolso.

"Espero só ter metade da misericórdia que tu tiveste", teria dito o papa no momento.

Francisco acrescentou que "o papa não tem uma camisa com bolsos", por isso revelou que carrega um bolsinho em sua batina na altura do peito para levar sempre consigo essa cruz.

"Quando me vem um mal pensamento sobre alguém levo sempre a mão ao peito para tocar essa cruz", afirmou.

