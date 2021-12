Papa rejeita imagem de "estrela" e diz que é "normal"

O papa Francisco declarou que defini-lo como um "Superman" ou uma "estrela" é "ofensivo" já que se considera uma pessoa normal, que ri, chora e tem amigos, em uma longa entrevista publicada hoje no jornal italiano "Corriere della Sera" e no argentino "La Nación".



Na entrevista, concedida ao diretor do "Corriere della Sera", Ferrucio De Bortoli, o papa não quis fazer o balanço de um ano porque diz que o faz a cada 15 dias com seu confessor, mas responde a importantes questões que surgiram durante esses 12 meses de pontificado.



O pontífice argentino falou sobre suas ligações telefônicas às pessoas que precisam, revela que fala todo mês com uma viúva de 80 anos, e afirma que gosta de "estar entre o povo, junto aos que sofrem, e ir às paróquias", mas rejeita todas as "interpretações ideológicas e uma certa mitologia" que se criou sobre sua figura.



"Dizem que saio pelas noites do Vaticano para dar de comer às pessoas sem teto, mas nunca me passou pela cabeça. Pintar o papa como uma espécie de 'Superman', uma espécie de estrela, me parece ofensivo. O papa é um homem que ri, chora, dorme tranquilo e tem amigos. Uma pessoa normal", argumentou.



Francisco também garantui que não se sente só, porque está "acompanhado e aconselhado", mas destaca que quando é preciso assinar algo ou decidir alguma coisa então se sente só e com "todo o senso de responsabilidade".



Sobre o famoso passaporte argentino, igual ao de qualquer cidadão do país Francisco se limitou a explicar que o renovou simplesmente "porque estava vencendo".



A entrevista foi encerrada com sua explicação para o namoro que teve aos 17 anos, quando uma menina entrou no seminário e o "deixou louco" durante uma semana.



"Eram coisas de jovem. Falei com meu confessor", lembrou Jorge Mario Bergoglio.

