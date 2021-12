Papa receberá a presidente Dilma Rousseff na sexta-feira

O papa Francisco receberá na sexta-feira a presidente Dilma Rousseff, informou nesta segunda-feira, 17, a assessoria de imprensa do Vaticano.

A presidente brasileira será recebida por Francisco nas primeiras horas da tarde, ao término da assembleia de cardeais do Consistório Extraordinário sobre a Família, convocado pelo Papa de 20 a 21 de fevereiro.

A audiência privada será celebrada provavelmente em uma sala adjacente à sala Paulo VI, afirmou o porta-voz papal, padre Federico Lombardi.

Dilma assistirá à cerimônia no Vaticano para a criação ou designação dos primeiros 19 cardeais de seu pontificado, entre eles o arcebispo do Rio de Janeiro, Orani João Tempesta.

O Brasil, o país com maior número de católicos do mundo, contará com 10 cardeais, dos quais cinco eleitores, ou seja, com direito a voto em caso de conclave, a eleição papal.

Trata-se da segunda visita da presidente brasileira ao Vaticano depois de ter assistido a missa de inauguração do pontificado de Francisco, em março de 2003, e ter sido recebida em audiência privada.

Os dois voltaram a se encontrar em várias ocasiões em julho, durante a viagem do Papa ao Brasil para as Jornadas Mundiais da Juventude.

