Papa recebe Angelina Jolie

O papa Francisco recebeu nesta quinta-feira no Vaticano a atriz Angelina Jolie, que, antes da reunião, exibiu na Villa Pia, situada nos jardins do Vaticano, seu segundo filme como diretora, "Invencível".

O filme conta a história verídica do jovem atleta Louis Zamperini (Jack O'Connell), que participou nos Jogos Olímpicos de 1936 e depois se alistou no Exército dos Estados Unidos, onde virou piloto e sofreu um acidente no Pacífico, se vendo obrigado a sobreviver em uma situação limite, sem água e comida durante 47 dias, até que os japoneses o capturaram.

Jolie assistiu à saudação do Papa na sala do Tronetto, ao lado da biblioteca papal, acompanhada por dois de seus filhos e um irmão.

Como é tradição, Francisco presenteou a atriz com um rosário.

Segundo a revista US Weekly, Jolie e seu marido, Brad Pitt, solicitaram um encontro com o Papa por admirar suas mensagens de abertura e defesa dos pobres.

