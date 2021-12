Papa quer visitar cidades atingidas por terremoto na Itália

O papa Francisco anunciou, neste domingo, 28, durante a tradicional cerimônia do Ângelus, que visitará as cidades atingidas pelo forte terremoto ocorrido na Itália na última quarta-feira, 24.

"Caros irmãos. Assim que for possível, também eu espero encontrá-los para levar a cada pessoa o conforto da fé e o apoio da esperança cristã. Desejo renovar a minha proximidade espiritual com os habitantes de Lazio, Marcas e da Úmbria, duramente atingidos pelo terremoto dos últimos dias. Penso, em particular, nas pessoas de Amatrice, Accumoli, Arquata e Pescara del Tronto e Norcia", disse o líder religioso.

As quatro primeiras cidades citadas foram as que, além dos danos estruturais, registraram os mortos dessa tragédia. Em números corrigidos na manhã deste domingo pela Defesa Civil, até o momento, foram registrados 290 vítimas fatais e quase 400 feridos. Dessas mortes, 229 ocorreram em Amatrice, 11 em Accumoli e 50 em Arquata e Pescara del Tronto.

Antes de rezar a oração da Ave Maria pelas vítimas com todos os milhares de fiéis que estavam na Praça São Pedro, no Vaticano, o papa ainda afirmou que quer fazer a visita para levar seu abraço de "pai e irmão" para os sobreviventes.

O papa também destacou que só a solidariedade é capaz de fazer com que todos vençam esses "testes sofridos". "A solicitude com a qual as autoridades, as forças de segurança, a Defesa Civil e os voluntários estão trabalhando demonstra a importância da solidariedade para superar testes assim dolorosos".

