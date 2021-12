Papa preocupado com a crise na Venezuela

O Papa Francisco afirmou neste domingo, 21, que acompanha com atenção e está "muito preocupado" com a situação política da Venezuela provocada pela pequena margem da vitória eleitoral do presidente Nicolás Maduro, sucessor de Hugo Chávez, e que motivou a oposição a pedir a recontagem total dos votos.

"Acompanho com atenção os acontecimentos na Venezuela. Eu sigo com muitas preocupação e intensas orações, e com a esperança de que se encontrem vias justas e pacíficas para superar o momento de grande dificuldade que o país atravessa", disse o Papa após a oração Regina Caeli, celebrada na Praça de São Pedro do Vaticano.

"Peço ao querido povo venezuelano, e em particular a seus dirigentes institucionais e políticos, que rejeitem firmemente qualquer violência e estabeleçam um diálogo baseado na verdade, reconhecimento mútuo, na busca do bem comum e no amor pela nação", completou Francisco.

O pontífice também convidou os fiéis a "rezar e trabalhar a favor da reconciliação e da paz".

Vencedor pela margem de apenas 1,8% sobre o candidato opositor Henrique Capriles, Maduro defendeu o diálogo depois das manifestações que deixaram oito mortos e 60 feridos após uma semana de distúrbios políticos.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) aceitou na quinta-feira realizar, parcialmente, a auditoria reclamada por Capriles, que não reconheceu a vitória de Maduro.

Mas a vice-presidente do CNE, Sandra Oblitas, declarou no sábado que o resultado da auditoria "de nenhuma maneira reverte o resultado eleitoral".

