Papa pede solidariedade para vítimas de tufão nas Filipinas

O papa Bento XVI pediu neste sábado, durante o ngelus no Vaticano, "solidariedade fraterna" aos católicos para ajudar as vítimas do tufão Bopha, que deixou ao menos 500 mortos e milhares de atingidos no sul das Filipinas

Bento XVI, que falou pela festa da Imaculada Conceição, disse se sentir "próximo da população das Filipinas afetada nos últimos dias pelo violento tufão".

"Rezo pelas vítimas, por seus familiares e pelas pessoas sem casa. Que a fé e a caridade cristãs sejam uma força para enfrentar esta difícil prova", disse, em uma mensagem à maior nação católica da Ásia.

