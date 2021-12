Papa pede que rezem por ele no aniversário de sua eleição

O papa Francisco não fará nada de especial para celebrar o primeiro aniversário de sua eleição para pontífice, que completa um ano nesta quinta-feira, 13, e se limitará a rezar de seu retiro em Ariccia (perto de Roma) onde se encontra em exercícios espirituais, explicou o porta-voz vaticano, Federico Lombardi.



O pontífice argentino rompeu o silêncio dos exercícios espirituais que começou no domingo para pedir, em mensagem no seu perfil no Twitter, que rezem por ele.



"Rezai por mim", é a breve mensagem divulgada hoje pelo papa, e que lembra o mesmo pedido que há um ano realizou ao sair na sacada da Logia central da Basílica de São Pedro para se apresentar ao mundo.



A rotina do papa hoje, como nos últimos dias, inclui celebrar a missa às 7:30 (na Itália, 3h30 de Brasília), para depois às 9h30 (15h30) após o café da manhã, escutar a primeira meditação proposta por Angelo De Donatis, pároco da Igreja romana de São Marco Evangelista ao Campidoglio, o escolhido para esta semana de exercícios espirituais.



Após o almoço, às 15h, escutará a segunda meditação, às 17h são realizadas as Vésperas e a adoração eucarística e às 18h30 jantará.



A semana de exercícios espirituais é tradicional durante a Quaresma, mas a novidade introduzida por Francisco é sair do Vaticano para vivê-la de maneira mais intensa.



O papa chegou à residência "Casa do Divino Mestre", perto do lago de Albano, em Ariccia, em um microônibus junto com os cardeais e os bispos da Cúria.



No total 82 membros da Cúria mais o papa participarão destes exercícios espirituais, e a eles se somarão outras 30 pessoas entre funcionários da equipe e seguranças que os acompanham esta semana.



O retiro termina amanhã após a missa e o café da manhã, e às 10h30, o papa e o resto de membros da Cúria retornarão ao Vaticano, também de ônibus.

