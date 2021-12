Papa nomeia conselho para auxiliar na refoma da Igreja

O papa Francisco nomeou oito cardeais para aconselhá-lo sobre a reforma do Vaticano. Além de anunciar os membros do painel consultivo neste sábado, o Vaticano também marcou a data da primeira reunião: de 1º a 3 de outubro.

O grupo será constituído pelos cardeais Giuseppe Bertello (Cidade do Vaticano), Francisco Javier Errazuriz Ossa (Chile), Oswald Gracias (Índia), Reinhard Marx (Alemanha), Laurent Monsengwo Pasinya (Congo), Sean Patrick O'Malley (Boston), George Pell (Austrália) e Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga (Honduras). As informações são da Associated Press.

