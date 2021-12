Papa Francisco reúne centenas de milhares de fiéis em missa na Filadélfia

O papa Francisco reuniu centenas de milhares de fiéis no último grande evento de sua viagem aos Estado Unidos, em uma missa em frente ao Museu de Arte da Filadélfia. Os organizadores previram uma multidão de 1 milhão de pessoas.

De papamóvel, o pontífice foi recebido aos gritos e acenou aos fiéis depois de se encontrar com vítimas de abuso sexual e de oferecer palavras de conforto a presidiários.

No caminho para a missa, Francisco se inclinou para fora do veículo para admirar uma instalação artística com um significado peculiar: 30 mil fitas brancas atadas a uma gruta em frente ao museu, cada uma representando uma dificuldade pessoal ou um desafio social.

A exposição foi inspirada em uma das pinturas favoritas do papa, "Maria Desatadora de Nós", que mostra Maria desfazendo nós em uma longa fita branca, que simboliza as dificuldades da vida.

Mais cedo, Francisco se encontrou com vítimas de abuso sexual e disse que lamentava pelos tempos em que tentavam contar suas histórias e não foram ouvidos. Ele assegurou que acredita no que dizem e que os bispos serão chamados para prestar contas do que fizeram.

"Eu prometo que vamos seguir o caminho da verdade onde quer que ela possa nos levar", disse o pontífice em espanhol. O clero e os bispos serão responsabilizados quando abusarem ou deixarem de proteger as crianças", afirmou.

Francisco também se encontrou com 100 detentos da maior prisão da Filadélfia e aconselhou os prisioneiros para que usem o tempo de reclusão para "retomar o bom caminho" e que todos devem se esforçar para ajudar os reclusos a se reintegrar à sociedade.

"Pela fé, sabemos que Jesus nos procura, quer curar as nossas feridas, curar os nossos pés das chagas dum caminho cheio de solidão, limpar-nos do pó que se foi agarrando a nós ao longo das estradas que cada um percorreu. Não nos pergunta por onde andamos, nem nos interroga sobre o que andávamos a fazer", disse o papa. Fonte: Associated Press.

