Papa Francisco pede fim de "dogma neoliberal" e cita Vinicius de Moraes

O papa Francisco denunciou as desigualdades e o "vírus do individualismo" em sua nova encíclica, com o título "Fratelli tutti" (Todos irmãos) e divulgada neste domingo, 4, na qual pede o fim "do dogma neoliberal". Falando sobre como diferentes culturas devem conviver, Francisco fez referência à canção "Samba da Bênção", de Vinicius de Moraes.

"A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida", escreveu, citando o poeta brasileiro. Francisco reivindica o direito de todo ser humano de viver "com dignidade e desenvolver-se plenamente" e recorda que a pandemia evidenciou a incapacidade dos dirigentes de atuar em conjunto em um mundo falsamente globalizado.

"A fragilidade dos sistemas mundiais diante das pandemias evidenciou que nem tudo se resolve com a liberdade de mercado", completa.

Segundo o papa, devemos incentivar a cultura do encontro, em que todos podem aprender algo e na qual ninguém é inútil. "Isto implica incluir as periferias. Quem vive nelas tem outro ponto de vista, vê aspectos da realidade que não se descobrem a partir dos centros de poder onde se tomam as decisões mais determinantes."

Em sua terceira encíclica, de 84 páginas, o pontífice argentino retoma os temas sociais abordados ao longo de sete anos e meio de pontificado e reflete sobre um mundo afetado pelas consequências da pandemia de coronavírus.

No documento, escrito em espanhol e que permanecerá com o título em italiano em todos os idiomas, Francisco condena o "dogma neoliberal", um "pensamento pobre, repetitivo, que propõe sempre as mesmas receitas diante de qualquer desafio que se apresente".

"A especulação financeira com o lucro fácil como objetivo fundamental continua provocando estragos", adverte, antes de acrescentar que "o vírus do individualismo radical é o vírus mais difícil de derrotar".

No texto, o papa afirma que "muitos ateus cumprem melhor a vontade de Deus que muitos crentes", em uma espécie de advertência aos muitos políticos de todos os continentes que se sentem “autorizados por sua fé a apoiar diversas formas de nacionalismos fechados e violentos, atitudes xenófobas, desprezos ou inclusive maus-tratos aos que são diferentes", lamenta.

"Com esta encíclica o papa argentino toma posições claras", declarou Carlo Petrini, fundador do movimento internacional Slow Food, ex-comunista, ecologista e autor de um livro sobre seus diálogos com o papa sobre a ecologia integral.

