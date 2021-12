Papa Francisco pede atenção para problema dos sem-teto

O papa Francisco apelou neste domingo, 22, nas vésperas do Natal, às autoridades políticas e aos serviços sociais do mundo inteiro para que façam "todo o possível para que todas as famílias possam ter uma casa".

Da janela do apartamento, para milhares de fiéis reunidos para a Oração do Angelus, na Praça de São Pedro, o papa argentino disse: "Vejo lá em baixo, escrito em letra grande [numa faixa] 'Os pobres não podem esperar'. É lindo isso!", disse Francisco, que foi em seguida muito aplaudido.

"Há tantas famílias sem casa, seja porque nunca tiveram ou porque perderam por tantas razões diferentes. Famílias e casas andam de mãos dadas. É muito difícil de conduzir uma família para a frente sem ter uma casa", disse o pontífice.

Francisco convidou "todas as pessoas, serviços sociais e autoridades a fazerem tudo ao seu alcance para garantir que todas as famílias tenham uma casa".

O papa dirigiu-se, por fim, às dezenas de manifestantes que se reuniram contra a austeridade na Praça de São Pedro, apelando para que recusem o confronto. As forças policiais italianas tinham reforçado a segurança em torno do Vaticano, como medida de precaução.

No fim da sua curta aparição, o papa desejou a todos "um Natal de esperança, de justiça e de fraternidade".

