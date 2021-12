Papa Francisco liga para freiras mas é atendido secretária

O papa Francisco tentou desejar um feliz ano novo para um grupo de freiras de um convento na Espanha, contudo, para a surpresa do pontífice, ele foi atendido pelo secretária eletrônica.

"O que as freiras estão fazendo para que não possam atender o telefone?", perguntou o papa em uma mensagem deixada na máquina. A gravação foi obtida pelo jornal El Mundo e transmitida pela mídia italiana neste sábado.

"Aqui é o papa Francisco. Eu queria oferecer minhas saudações pelo fim do ano. Talvez eu tente ligar novamente depois. Que Deus abençoe vocês", disse.

Francisco tem o costume de ligar para as pessoas de surpresa e muitas vezes entra em contato com cidadãos comuns que escreveram ao pontífice sobre seus problemas. O próprio papa faz as ligações, o que ficou evidente pela mensagem deixada para as freiras. Fonte: Associated Press.

