Papa Francisco inicia pontificado com oração em basílica

O Papa Francisco rezou na manhã desta quinta-feira, 14, na basílica de Santa Maria Maior, uma das quatro maiores de Roma, um dia depois de sua eleição como o primeiro pontífice latino-americano e primeiro jesuíta da história.

O até ontem cardeal argentino Jorge Bergoglio entrou às 8H00 (4H00 de Brasília) em um automóvel sem a placa oficial do Papa, "CV1", por uma porta lateral da maior basílica romana dedicada ao culto mariano.

O Papa, de 76 anos, rezou na Capela Paulina da basílica fechada ao público e depositou um ramo de flores diante da imagem da virgem.

Ao fim da oração, saudou um grupo de seminaristas e freiras um por um, contou à AFP Giuseppe, um dos presentes.

Menos de meia hora depois, o Papa, que estava acompanhado pelo prefeito da Casa Pontifícia e secretário privado de seu antecessor Bento XVI, Georg Gnswein, deixou o local por outra porta da basílica, que permaneceu fechada ao público.

Dezenas de pessoas, incluindo jornalistas e estudantes, se reuniram diante do templo para acompanhar a primeira saída do novo líder dos 1,2 bilhão de católicos do mundo.

Francisco passou a primeira noite na Casa Santa Marta, o local onde estavam hospedados os 115 cardeais que participaram no conclave de dois dias no qual foi eleito.

O Papa chegou à residência vaticana de ônibus com os demais cardeais, depois de ter recusado o carro oficial.

O primeiro Papa das Américas rezará neste domingo, 17, o primeiro Angelus no Vaticano e será entronizado em uma missa na terça-feira, 19 de março, dia de São José, antes de iniciar os ritos da Semana Santa.

