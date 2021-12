Papa Francisco estreia conta no Instagram

O papa Francisco lançou neste sábado, 19, sua conta no Instagram, rede de compartilhamento de fotografias que tem cerca de 130 milhões de usuários no mundo. Muito popular nas redes sociais, Francisco deve repetir o sucesso e o número de seguidores que têm no Twitter e no Facebook.

Duas horas após a abertura do perfil, batizado de @franciscus, o papa já tinha cerca de 300 mil fãs no Instagram.

Na pequena biografia que identifica os usuários da rede, Francisco escreveu, em inglês, "Quero caminhar com vocês ao longo do caminho da misericórdia e da ternura de Deus".

No primeiro post, em uma foto em que aparece rezando, o papa pede que seus seguidores rezem por ele, em mensagem escrita em nove idiomas. Em duas horas, mais de 45 mil curtiram o post e a publicação recebeu mais de 8 mil comentários de fieis de todo o mundo saudando a chegada do pontífice à rede social.

Segundo o Vaticano, Francisco vai manter a linguagem simples na comunicação com os fieis no Instagram. A data de estreia do perfil não foi por acaso: neste sábado, o papa comemora três anos da primeira missa de seu pontificado. A data também marca do Dia de São José, de quem Francisco é devoto.

Pray for me Rezad por mí Pregate per me صلوا من أجلي Priez pour moi Módlcie się za mnie Rezem por mim Betet für mich Orate pro me Uma foto publicada por Pope Francis (@franciscus) em Mar 19, 2016 às 4:24 PDT

