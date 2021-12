Papa Francisco está resfriado e não tem novo coronavírus

O Vaticano confirmou nesta terça-feira, 3, que o papa Francisco está resfriado, descartando indiretamente outras patologias, como uma possível infecção por coronavírus.

Em uma pequena nota, o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, afirmou que "o resfriado diagnosticado do santo papa nos últimos dias continua, sem sintomas relacionados a outras patologias".

O papa Francisco, que cancelou a participação em um retiro espiritual fora de Roma por um resfriado, apresentou resultado negativo em um exame para detectar uma possível infecção com o novo coronavírus, enquanto o Vaticano reforçou seus controles.

"Não há evidências que nos levem a diagnosticar outra coisa senão uma leve indisposição", disse o porta-voz do Vaticano Matteo Bruni à AFP no domingo, em resposta a inúmeras perguntas da imprensa em meio à epidemia de coronavírus.

O papa anunciou no domingo que não participaria de um retiro espiritual de seis dias com a Cúria em Ariccia, sul de Roma, devido a um "resfriado".

Ele explicou que faria os "exercícios espirituais" de sua residência na Cidade do Vaticano.

A renúncia gerou preocupações por causa da rápida propagação do novo coronavírus na Itália, onde já foram registrados 79 mortos, quase todos idosos ou com doenças graves, além dos 2.502 infectados.

A Itália registrou 52 mortes e mais de 2.000 casos de contágio, cerca de metade dos quais sem sintomas ou doença.

No entanto, o papa Francisco "realizará diariamente a santa missa e segue os exercícios espirituais" que ocorrem fora de Roma.

Durante a oração do Angelus e dirigindo-se aos fiéis no domingo, o papa de 83 anos teve que parar duas vezes devido a acessos de tosse.

"Infelizmente, um resfriado me obriga a não participar neste ano" desse retiro da quaresma, declarou Sua Santidade após a oração.

Depois da audiência geral celebrada ao ar livre na última quarta-feira, ele cancelou suas audiências públicas agendadas para quinta e sexta-feira. Agora tem realizado apenas reuniões privadas.

O papa continuou, no entanto, realizando as missas matinais e recebendo os visitantes oficiais, entre eles o chefe da Igreja grega-católica da Ucrânia, Sviatoslav Shevchuk, com quem se reuniu no último sábado.

