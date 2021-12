Papa Francisco elogia grandes famílias após polêmica sobre procriação

O papa Francisco enalteceu grandes famílias e disse que elas são um presente de Deus nesta quarta-feira, após um comentário seu dizendo que católicos não precisavam "procriar como coelhos" gerou polêmica entre os fiéis.

O pontífice afirmou que ter vários filhos não é a causa da pobreza em muitos países subdesenvolvidos, como alguns sugeriram. A causa da pobreza no mundo, segundo ele, é um modelo econômico injusto que idolatra o dinheiro em detrimento das pessoas.

O comentário polêmico do papa foi feito em sua última viagem à Ásia, onde visitou o Sri Lanka e as Filipinas. Durante a turnê, Francisco defendeu o veto do Vaticano contra métodos artificiais de contracepção. No entanto, ele também defendeu a posição de que os católicos precisam praticar a "paternidade responsável" através dos métodos aprovados pela igreja. Fonte: Associated Press.

