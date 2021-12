Papa Francisco conversa com Dilma nesta quarta-feira

A presidenta Dilma Rousseff se reúne nesta quarta-feira, 20, às 11h (7h de Brasília), com o papa Francisco, no Vaticano. Dilma cumprimentou nesta terça, 19, o papa e conversou alguns minutos com ele na fila de cumprimentos, após a cerimônia que marcou o começo do pontificado. Antes do encontro, a presidenta disse que sua intenção era falar sobre o combate à pobreza e à fome.

A presidenta elogiou o empenho do papa em dar prioridade aos pobres, mas pediu que ele compreenda as "opções diferenciadas" no mundo. Ela ressaltou ontem que Francisco "tem um papel importante a cumprir".

Na homilia, o papa apelou aos líderes políticos para que sejam responsáveis. Francisco usou as expressões "por favor" e "pedir" ao se dirigir aos líderes para que assumam o papel de "guardiões", afastando os riscos de destruição e morte do mundo.

O apelo ocorreu na missa que marcou o começo do pontificado. Francisco pediu ainda que todos mantenham a esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Citou várias passagens bíblicas e mencionou repetidas vezes a palavra "responsabilidade".

"Queria pedir, por favor, a quantos ocupam cargos de responsabilidade em âmbito econômico, político ou social, a todos os homens e mulheres de boa vontade: sejamos 'guardiões' da criação, do desígnio de Deus inscrito na natureza, guardiões do outro, do ambiente; não deixemos que sinais de destruição e morte acompanhem o caminho deste nosso mundo", disse Francisco.

Pelo menos 132 países enviaram delegações. Dilma participou da missa acompanhada por uma comitiva de ministros e assessores. Também estavam presentes 32 líderes de distintas religiões, segundo o Vaticano.

