Papa Francisco completa 79 anos nesta quinta-feira

O papa Francisco completa nesta quinta-feira 79 anos, mas não há nada programado oficialmente para comemorar o aniversário do pontífice que, em menos de quatro meses, completa três anos como chefe da Igreja Católica.

Ontem, durante a tradicional audiência geral na Praça de São Pedro, no Vaticano, alguns fiéis se anteciparam e o felicitaram. Um grupo de mexicanos ofereceu uma torta ao papa e disse que o aguardam com expectativa em fevereiro.

Cerca de 15 mil pessoas cantaram "Parabéns a Você" ao pontífice, que nasceu em Flores, na província de Buenos Aires, capital da Argentina.

No ano passado, católicos do mundo inteiro se uniram na Praça São Pedro para comemorar o aniversário de Francisco. Eles levaram um bolo com velas, balões e ensaiaram um tango coletivo. Fonte: Associated Press.

