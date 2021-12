Papa Francisco cai durante missa em santuário na Polônia

O papa Francisco perdeu a passada e caiu no chão, quando se dirigia para celebrar uma missa em um altar a céu aberto, durante sua viagem à Polônia. O incidente ocorreu durante o evento no Mosteiro de Jasna Góra.

Em um momento dramático, Francisco, de 79 anos, não notou um degrau e caiu no chão diante do altar. Padres que estavam próximos apressaram-se para ajudá-lo. A missa prosseguiu como planejado e o pontífice realizou um longo sermão diante de dezenas de milhares de fiéis reunidos no monastério, localizado na cidade de Czestochowa, no sul polonês.

O papa argentino lembrou das pessoas "comuns, porém notáveis" da Polônia que se mantiveram católicas ao longo do regime comunista no país. A missa celebrou o 1.050º aniversário da aceitação do Catolicismo Romano na Polônia. Ele lembrou do papa João Paulo II, polonês canonizado pela Igreja.

Francisco pediu que os poloneses mantenham-se unidos, num momento em que há divergências sobre temas como a imigração. Desde o ano passado, a Polônia tem um governo de direita, que enfrenta ressalvas internacionais por erodir ganhos democráticos passados, e muitos críticos dizem que houve um aumento do sentimento xenofóbico no país.

O papa já se reuniu durante sua viagem com o presidente polonês, Andrzej Duda, cujo governo populista na prática fechou as portas para os que buscam asilos e para os imigrantes do Oriente Médio e da África que buscam uma vida melhor em países europeus. O presidente também esteve presente na missa no monastério.

