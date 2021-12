Papa Francisco brinca: "quem é melhor, Maradona ou Pelé?"

Nem na Turquia o papa Francisco deixou de lado seu amor pelo futebol. Ao encontrar neste sábado, 29, um diplomata brasileiro, ele teria feito a clássica pergunta "quem é melhor: Maradona ou Pelé?".



Segundo o jornal argentino "La Nación", durante a visita na Catedral do Espírito Santo, o diplomata cumprimentou Francisco dizendo: "Sua Santidade, eu sou o cônsul-geral do Brasil". Jorge Bergoglio respondeu: "Prazer. Me diga, quem é melhor: Maradona ou Pelé?".



Quem contou o fato ao jornal foi a 'número dois' do Consulado argentino no país, Mercedes Parodi. Para ela, o líder dos católicos não fez a mesma pergunta, mas Parodi explicou que falou que lembrava de Bergoglio quando ele era professor e gostava de jogar bola com seus alunos.

