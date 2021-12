Papa Francisco aparece sem máscara em vídeo compartilhado por Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro saudou os seguidores nesta quarta-feira, 23, pelo Twitter com vídeo de Papa Francisco cumprimentando fiéis sem máscara. Via texto, Bolsonaro escreveu “Bom dia a todos!”. O vídeo foi gravado após audiência geral nesta 4ª no Pátio São Dâmaso, parte interna do Palácio do Vaticano.

Seguidores do presidente comentaram que a falta de máscara não é questionada quando é com o Papa Francisco, outros lembraram que o representante religioso já foi imunizado.

Ao chegar ao Pátio, o pontífice provocou aglomeração em divisórias de proteção. Neste caminho, cumprimentou crianças, idosos e quem lhe estendeu a mão.

Em 13 de janeiro, o Papa Francisco e o Papa Emérito Bento 16 tomaram a 1ª dose da vacina Pfizer contra o coronavírus. A 2ª dose foi administrada em 3 de fevereiro. Francisco se posicionou a favor da imunização em diversos momentos.

