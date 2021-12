Papa Fracisco pede fim da violência na Ucrânia

O papa Francisco afirmou nesta quarta-feira, 19, que está "preocupado" com os distúrbios na Ucrânia e pediu a todas as partes o "fim de qualquer ação violenta", após a audiência geral na Praça de São Pedro.



"Acompanho com o coração preocupado o que acontece estes dias em Kiev. Asseguro ao povo ucraniano minha proximidade e rezo pelas vítimas desta violência, por seus parentes e pelos feridos. Peço a todas as partes o fim de qualquer ação violenta e a busca da concórdia e da paz para o país", declarou Francisco.



Pelo menos 25 pessoas morreram em confrontos violentos entre opositores do governo e as forças de segurança no centro de Kiev nas últimas 24 horas. Outros 241 feridos estão hospitalizados, entre eles 79 policiais e cinco jornalistas, segundo um balanço do ministério da Saúde.

adblock ativo