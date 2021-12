O Papa Francisco comemorou nesta terça-feira, 17, seus 77 anos na companhia de quatro sem-tetos com quem compartilhou seu café da manhã, enquanto seus milhares de seguidores no Twitter lhe desejavam feliz aniversário.



O pontífice iniciou este dia especial celebrando a missa na residência Santa Marta, onde reside.



Os funcionários da casa foram convidados a participar para criar "um clima particularmente familiar", segundo um comunicado divulgado pelo serviço de comunicação do Vaticano.



O secretário do Papa, monsenhor Konrad Krajewski, apresentou-lhe quatro sem-tetos, que vivem no bairro do Vaticano, com quem tomou o café da manhã após a missa.



O prelado polonês, à frente do "serviço de primeiros socorros" do Vaticano, contou recentemente como colocava em prática as prioridades de Francisco para uma Igreja solidária, ajudando os necessitados.



Para financiar suas operações, ele vende "pergaminhos" com o selo papal por, no mínimo, 25 euros.



No ano passado, cerca de 250.000 pergaminhos foram vendidos, o que permitiu fornecer 6.500 ajudas.



"Buon compleanno Papa Francesco, tanti auguri @pontifex, feliz cumple Santità": os votos de feliz aniversário se multiplicaram nas redes sociais durante toda a manhã, durante a qual a hashtag #papafrancesco ficou entre os dez assuntos mais comentados no Twitter Itália.



Entre as mensagens, destaque para a da cantora italiana Laura Pausini, que twittou em espanhol "Feliz cumpleaños Papa Francesco. Esta cancion es para ti", dedicando uma de suas canções de Natal.



Feliz Cumpleaños Papa Francesco... Esta canción es para ti... Laura https://t.co/Kzrx2CLhs3 — laurapausiniofficial (@officialpausini) December 17, 2013

O perfil @Pontifex ultrapassou a casa dos 10 milhões de seguidores no início deste mês e já alcança mais de 13 milhões nesta terça-feira. Veja vídeo-reportagem sobre os papas e as novas tecnologias

Agência AFP Papa festeja seus 77 anos com moradores de rua

No início da tarde, o Papa deve receber os jogadores do seu time do coração, o San Lorenzo, que venceu no domingo o campeonato argentino.

