Papa envia mensagem no Twitter

Após celebrar a missa na Praça São Pedro, no Vaticano, o papa Bento XVI, de 85 anos, publicou neste domingo, 17, uma mensagem em sua conta na rede social Twitter (@pontifex) hoje, 17. A mensagem de apenas duas linhas refere-se somente à Quaresma - período que antecede a Páscoa - e a necessidade de os fiéis reforçarem a fé.



"A Quaresma é um tempo propício para redescobrir a fé em Deus como a base da nossa vida e na vida da Igreja", disse o papa na sua conta da rede social Twitter. A última mensagem no Twitter, no dia 13, Bento XVI disse que: "Quando a Quaresma começar, vamos renovar nosso compromisso de conversão dando mais espaço para Deus".

As mensagens do papa ocorrem no momento em que ele anunciou que renunciará, no próximo dia 28. No dia 27, Bento XVI fará sua despedia. Após a renúncia, 117 cardeais do mundo, inclusive cinco do Brasil, elegerão o sucessor do papa. Não há prazo fixo para o processo de escolha.

