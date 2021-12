Papa em missa de Páscoa pede por paz na Síria

Em sua primeira homilia de Páscoa, o papa Francisco fez neste domingo um apelo à paz no mundo e por uma solução diplomática para a crise na Península Coreana.

Em sua primeira mensagem "Urbi et Orbi" (para a cidade e o mundo), Francisco também pediu a paz entre israelenses e palestinos, o fim da guerra civil na Síria e soluções políticas para os conflitos em vários países africanos.

O antigo cardeal argentino Jorge Bergoglio fez da defesa da natureza uma das primeiras marcas de seu pontificado. Na benção da Páscoa, ele também condenou a "perversa exploração dos recursos naturais" e fez um chamado para que todos sejam "guardiões" da criação.

Francisco deu sua mensagem da sacada da Basílica de São Pedro - o mesmo local onde ele foi apresentado ao mundo após ser eleito papa em 13 de março - para uma multidão estimada pelo Vaticano em ao menos 250 mil pessoas.

"Paz na Ásia, acima de tudo na Península Coreana: que os desentendimentos possam ser superados e que um renovado espírito de reconciliação cresça", disse ele, falando em italiano.

No sábado, a Coreia do Norte anunciou estar entrando em "estado de Guerra" com a Coreia do Sul. A tensão é grande na região desde que o novo e jovem líder do Norte, Kim Jong-un, ordenou um terceiro teste de armas nucleares, em fevereiro, violando sanções impostas pela ONU ao país e ignorando advertências do único aliado norte-coreano de peso, a China, que o alertou a não fazer isso.

Francisco impôs um estilo mais simples e pessoal ao papado. Ele disse em sua mensagem de Páscoa que a fé pode ajudar as pessoas a transformarem suas vidas por deixar "florescerem aqueles lugares desertos em nossos corações."

adblock ativo