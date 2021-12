Papa diz que sofre pela morte de inocentes no Iraque

O Papa Francisco afirmou que a crueldade dos combates na cidade iraquiana de Mosul "faz todos chorarem e nos deixa sem palavras".

Dirigindo-se a um público de cerca de 50 mil fiéis reunidos neste domingo, o Papa afirmou que sofre pela "morte a sangue frio de numerosos filhos dessa abençoada terra, dentre os quais muitas crianças".

Francisco expressou sua proximidade a pessoas do Iraque "nessas horas dramáticas", dizendo que "nossas almas estão trêmulas pelos atos brutais de violência sendo cometidos há tanto tempo contra cidadãos inocentes, sejam eles muçulmanos ou cristãos".

Forças iraquianas e seus aliados lançaram uma grande ofensiva nesta semana para retomarem Mosul, a segunda maior cidade do país, das mãos do grupo extremista Estado Islâmico. A Organização das Nações Unidas (ONU) afirma que mais de 4 mil pessoas já fugiram da região. Fonte: Associated Press.

