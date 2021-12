Papa diz que renunciará "pelo bem da igreja"

Pela primeira vez, desde que anunciou sua renúncia, o papa Bento XVI apareceu em público ao participar nesta quarta-feira, 13, de uma audiência no Vaticano. O papa reiterou que sua decisão é para o "bem da Igreja" e agradeceu o "amor" e apoio dos fiéis. Às 13h50 (horário de Brasília) ele celebra a Santa Missa com o rito da imposição das cinzas, que abre o período da Quaresma, na Basílica Vaticana.

O papa enviou uma mensagem, em português, ao Brasil, onde será lançada hoje a Campanha da Fraternidade com o tema Fraternidade e Juventude e o lema "Eis-me Aqui, Envia-me!" - expressão retirada do livro de Isaías, da Bíblia. Na mensagem, ele incentiva os jovens a terem uma participação ativa na comunidade e na Igreja. O apelo ocorre a cinco meses da Jornada Mundial da Juventude, que será realizada no Rio de Janeiro, em julho.

"De bom grado associo-me a essa iniciativa quaresmal da Igreja no Brasil, enviando a todos e cada um a minha cordial saudação no Senhor, a quem confio os esforços de quantos se empenham por ajudar os jovens para que se tornem, como lhes pedi em São Paulo, 'protagonistas de uma sociedade mais justa e mais fraterna inspirada no Evangelho'", disse o papa.

O papa lembra que o exemplo de Cristo deve ser tomado nas atitudes práticas do dia a dia. "Convido os jovens brasileiros a buscarem sempre mais no Evangelho de Jesus o sentido da vida, a certeza de que é por meio da amizade com Cristo que experimentamos o que é belo e nos redime", ressaltou.

"Com votos de uma Quaresma frutuosa na vida de cada brasileiro, especialmente das novas gerações, sob a proteção maternal de Nossa Senhora Aparecida, a todos concedo uma especial bênção apostólica", encerrou o papa.

A mensagem do papa foi enviada dois dias depois do anúncio de renúncia. A saída de Bento XVI está marcada para o próximo dia 28. No dia 27, ele fará a despedida oficial. A saída do papa leva o Vaticano a promover a escolha interna para o sucessor. Segundo especialistas, essa etapa dura, em média, 20 dias.

