Papa diz que internet é vital para a missão da Igreja

O papa Francisco afirmou ser "indispensável" que a Igreja Católica faça uso da internet para difundir o Evangelho. Em discurso neste sábado no Vaticano, o pontífice disse que aqueles que trabalham para a fé podem usar a internet para encontrar "homens e mulheres reais, que muitas vezes estão feridos ou se sentindo perdidos" e oferecer-lhes "verdadeiras razões para a esperança".

O papa Francisco, que tem uma página no Facebook e uma conta no Twitter, declarou ainda que a Igreja deve ser presente na internet, sobretudo para a população jovem, uma vez que este espaço é "uma espécie de ambiente de vida" para eles. Francisco sugerir à Igreja usar a web para "despertar as perguntas do coração sobre o sentida da existência" e como ponto de encontro entre os cristãos.

