Papa diz que é contra legalização de qualquer tipo de droga

O papa Francisco afirmou nesta sexta-feira, 20, que é contra a legalização de qualquer tipo de droga. "A droga não se vence com a droga. A droga é um mal e, com o mal, não pode haver relaxamento ou compromissos. Pensar em poder reduzir o dano, permitindo o uso de psicofármacos àquelas pessoas que continuam a usar droga, não resolve de fato o problema. A legalização das chamadas drogas leves, mesmo de modo parcial, além de ser, pelo menos, questionável em termos de legislação, não produz os efeitos que foram prefixados, disse o papa, após receber, no Vaticano, participantes de uma conferência internacional de agências antidrogas.

Com o tema "Desmantelamento das estruturas financeiras do narcotráfico". o evento reuniu 500 delegados de 129 países. Na conferência, foram discutidos os diversos problemas causados pela lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Francisco lembrou que "o flagelo das drogas continua a fazer estragos em formas e dimensões impressionantes, alimentado por um mercado vergonhoso que atravessa as fronteiras nacionais e continentais". Desta forma, acrescentou o papa, continua a crescer o perigo para os jovens e adolescentes. "Diante deste fenômeno, sinto necessidade de expressar minha tristeza e minha preocupação."

