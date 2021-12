Papa deve levar mensagem de esperança a subúrbio da capital mexicana

O Papa Francisco fará uma visita, neste domingo, 14, ao subúrbio da capital mexicana, onde pretende levar uma mensagem de paz e solidariedade para os moradores de uma região marcada por disputas entre gangues locais, tráfico de drogas e sequestros diários.

O pontífice deve realizar uma missa em um campo a céu aberto com espaço para 400 mil pessoas - o maior evento de sua passagem pelo México - no município de Ecatepec, subúrbio da capital. Com 1,6 milhões de pessoas, a cidade é um retalho de favelas de concreto e bairros pouco mais abastados, onde a violência e o desemprego estão em alta. O cenário é bastante diferente daquele de sexta-feira, quando chegou ao país e foi recebido com honras pelo presidente Enrique Pena Nieto.

Conchita Tellez, de 65 anos, disse que viajou por 38 horas de ônibus desde a cidade de Mexicali, na fronteira com os Estados Unidos, para ver o papa. Ela disse esperar que o Papa dê alívio à alma do país, onde 100 mil pessoas morreram e outras 27 mil desapareceram desde que o antecessor de Pena Nieto, Felipe Calderón, lançou uma ofensiva contra cartéis de droga em 2006.

"O Papa chega ao México em um momento bem feio", disse Conchita, "e chega para rezar por nós e por todos aqueles que perderam a esperança e trouxeram sangue e violência ao país".

