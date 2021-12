Papa critica quem tem compaixão por animais e ignora vizinho

O papa Francisco lamentou que algumas pessoas sintam compaixão pelos animais, mas depois mostrem indiferença perante as dificuldades de um vizinho, em uma reflexão sobre o conceito de piedade, durante audiência na Praça de São Pedro.

Francisco falava perante dezenas de milhares de pessoas, debaixo de chuva, naquilo a que se chama uma audiência jubilar, cerimônia que se realiza um sábado por mês, e alertou que não se deve confundir a piedade com a comiseração hipócrita.

O papa disse que é preciso "não confundir a piedade com a comiseração, que consiste apenas em uma emoção superficial, que não se preocupa com o outro", afirmou.

E perguntou: "Quantas vezes vemos pessoas que cuidam de gatos e cães e depois deixam sem ajuda o vizinho que passa fome?"

"Não se pode confundir com a compaixão pelos animais, que exagera no interesse para com eles, enquanto fica indiferente perante o sofrimento do próximo", acrescentou.

O papa explicou aos fiéis que, para Jesus, sentir piedade é "compartilhar a tristeza de quem se encontra, mas, ao mesmo tempo, agir na primeira pessoa para transformá-la em alegria".

Francisco apelou ao cultivo da piedade, "sacudindo de cima [de si próprios] a indiferença" que impede cada um de reconhecer o sofrimento dos outros e libertando-se da "escravatura do bem-estar material".

