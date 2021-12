Papa critica conservadores, mas diz que não vai afastá-los

O papa Francisco ciriticou os membros mais conservadores da Igreja Católica em entrevista ao jornal argentino "La Nacion", publicada neste domingo, 3, mas afirmou que não planeja afastá-los. "Eles fazem o trabalho deles e eu faço o meu. Eu desejo uma Igreja aberta, compreensiva, que acompanhe as famílias feridas. Eles dizem não a tudo. Eu continuo no meu caminho sem olhar para o lado. Não corto cabeças. Nunca gostei de fazer isso", disse o pontífice.

Francisco afirmou que não quer conflito com a ala conservadora. "Os pregos a gente remove fazendo pressão para o alto. Ou se deixa eles repousando, de lado, para quando chegar a idade da aposentadoria".

O Papa ainda elogiou o papa emérito Bento XVI, na entrevista. "Ele foi um revolucionário. Na reunião com os cardeais, pouco antes do conclave de março de 2013, ele nos disse que um de nós seria o próximo Papa e que ele não sabia o nome. A sua dedicação foi irreparável. A sua renúncia colocou em evidência todos os problemas da Igreja. A sua renúncia não teve nada de pessoal. Foi um ato de governo, seu último ato de governo".

Segundo Francisco, Bento XVI está com problemas de locomoção, mas "sua cabeça e sua memória estão intactas, perfeitas".

Ao jornal argentino, o Papa expressou sua opinião sobre o novo presidente argentino, Mauricio Macri. "Ele me parece uma pessoa bem nascida, uma pessoa nobre". Ao ser perguntado se teve problemas com o político, o Papa revelou que teve uma desavença com Macri, mas minimizou o ocorrido.

"Ele como chefe de governo da capital e eu como arcebispo. Uma vez apenas em mais de seis anos de convivência. A média é muito baixa. Alguns outros problemas nós conversamos de maneira privada e resolvemos de maneira privada. E nós dois nos respeitamos sempre de acordo com a privacidade".

