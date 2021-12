Papa cria conselho de cardeais para estudar reforma da Cúria

O papa Francisco I constituiu um grupo de oito cardeais, dos cinco continentes, para o aconselharem no governo da Igreja e para que estudem um projeto de revisão da Cúria Romana.

Um comunicado do escritório de imprensa do Vaticano detalhou que a iniciativa do papa argentino surgiu depois das sugestões manifestadas durante as Congregações gerais que antecederam o conclave.

O Conselho de cardeais foi constituído "para aconselhá-lo no governo da Igreja universal e para estudar um projeto de revisão da Constituição Apostólica Pastor Bonus", promulgada por João Paulo II em 1988 e que regula a composição e competências dos diferentes dicastérios e organismos que formam a Cúria Romana.

O grupo será formado por cardeais representantes dos cinco continentes começando pelo governador do Estado da Cidade do Vaticano, o cardeal italiano Giuseppe Bertello.

Também compõem o conselho o arcebispo emérito de Santiago do Chile, o cardeal Francisco Javier Errázuriz Ossa; o arcebispo de Mumbai, Oswald Gracias, o arcebispo de Munique, Reinhard Marx e o arcebispo de Kinshasa, Laurent Monsengwo Pasinya.

A lista se completa com o arcebispo de Boston, Sean Patrick O'Malley, um dos cardeais mais comprometidos com a luta contra os padres pedófilos, assim como o arcebispo de Sydney, George Pell.

O arcebispo de Tegucigalpa, Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, será o coordenador e o bispo de Albano, Marcello Semeraro, será o secretário do grupo.

A primeira reunião será realizada nos próximos dias 1º e 3 de outubro e o Vaticano informa que o papa está realizando os primeiros contatos com estes cardeais.

Com a criação do Conselho de cardeais, Francisco "quis dar um sinal e mostrar que recebeu as sugestões que haviam sido manifestadas nas Congregações anteriores ao conclave", destacou o porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi, após o anúncio.

