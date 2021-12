Papa conversa com Dilma sobre combate às drogas

O papa Francisco disse nessa quarta-feira, 20, à presidenta Dilma Rousseff que é necessário empenho conjunto para combater as drogas e reforçar os valores e os princípios para a juventude. Dilma foi a primeira chefe de Estado recebida por Francisco, depois da cerimônia que marcou na terça, 19, o início do seu pontificado. Na conversa, o papa lembrou que a construção do futuro depende da juventude.

"[O papa] falou sobre a importância da juventude na construção do futuro da humanidade e que a Igreja [Católica], como uma instituição secular, tem no jovem um foco muito grande", disse a presidenta, após o encontro com o papa, no Vaticano.

Dilma disse que Francisco ressaltou que é fundamental, para o combate às drogas, reforçar valores e princípios. "Conversamos sobre a questão das drogas e do crack, o reforço de valores, princípios e símbolos para a juventude", destacou ela. Ao se dirigir aos cardeais, no último dia 15, o papa pediu que eles usem a sabedoria, que apenas o tempo e a idade ensinam, para conquistar fiéis.

Na ocasião, improvisando o discurso aos cardeais, Francisco lembrou que o conhecimento e a sabedoria são aprimorados com o passar dos anos. "Ser idoso é a sabedoria da vida, levemos essa sabedoria aos jovens", disse, na semana passada.

A presidenta acrescentou que o papa confirmou que participará da Jornada Mundial da Juventude, nos dias 23 a 28 de julho, no Rio de Janeiro. "Ele [o papa] disse que espera uma presença grande dos jovens [durante a jornada]", contou ela.

Segundo Dilma, o papa disse que pretende, depois da jornada, visitar Aparecida (SP) - onde está a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, considerada uma das maiores do mundo, construída em homenagem à santa de mesmo nome encontrada por pescadores no interior de São Paulo.

"Ele [o papa] disse que vai a Aparecida, depois [da jornada]. Ele até me lembrou que, em 2007, esteve em Aparecida, e me deu um livro do que eles [os bispos latino-americanos] fizeram em 2007", contou a presidenta, lembrando da recomendação de Francisco de que ela "não leia o livro todo".

"'Você não precisa ler tudo porque você pode se aborrecer, então você pega o índice e vai nos assuntos que te interessa', ele me disse", contou Dilma, entre sorrisos, demonstrando o bom humor de Francisco.

A presidenta se disse impressionada como o papa se comporta como uma pessoa normal. "Ele [Francisco] é o primeiro muitas coisas: é o primeiro Francisco, primeiro jesuíta, primeiro latino-americano e primeiro argentino", acrescentou Dilma, informando que percebeu bastante entusiasmo no papa.

