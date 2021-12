Papa considera internet um 'presente de Deus'

A internet é um "presente de Deus" que facilitar o diálogo, afirmou nesta quinta-feira o papa Francisco. Ele advertiu, no entanto, que o desejo obsessivo de permanecer conectado pode isolar as pessoas de seus amigos e de seus familiares.

Os comentários do pontífice foram feitos em uma mensagem sobre as comunicações de Igreja Católica, durante a qual tratou das "maravilhas" e dos "perigos" da era digital e da importância de interação dos fiéis com pessoas de diferentes culturas e religiões.

Francisco também sugeriu aos fiéis católicos que não se mostrem arrogantes e não insistam em achar que são os donos da verdade, em uma mudança de postura em relação a seu antecessor.

"Manter um diálogo significa crer que 'a outra parte' tem algo valioso a dizer", declarou. "Dialogar não significa renunciar a nossas ideias e tradições, mas à pretensão de que são elas as únicas válidas e absolutas", prosseguiu.

O antecessor de Francisco, Bento XVI, atribuía à Igreja Católica "a plenitude dos meios de salvação". Fonte: Associated Press.

adblock ativo