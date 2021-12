Papa condena violência na Nigéria e Filipinas durante Natal

O papa Bento XVI denunciou neste domingo a "violência absurda" contra cristãos depois dos ataques a igrejas na Nigéria e nas Filipinas durante o Natal. "Fui informado com grande tristeza sobre o ataque a uma igreja católica nas Filipinas durante as celebrações do Natal, e também contra igrejas cristãs na Nigéria", disse o pontífice.

"A terra foi mais uma vez manchada de sangue, como já vimos em outras partes do mundo", lamentou Bento XVI, oferecendo suas condolências às vítimas desta "violência absurda" durante a bênção do Angelus no Vaticano.

Pelo menos 32 pessoas morreram e 74 ficaram feridas após uma série de atentados na véspera de Natal em Jos, na Nigéria. A maioria das vítimas fazia as últimas compras de Natal, e uma igreja foi vandalizada.

Na mesma noite, supostos membros de uma seita islâmica atacaram três igrejas no norte da Nigéria, matando seis pessoas e queimando um dos templos. Nas Filipinas, seis pessoas foram feridas no sábado na explosão de uma bomba dentro da igreja onde rezavam em uma missa de Natal.

