Papa celebra missa de finados no cemitério de Roma

Pela primeira vez, o papa Francisco celebrou nesta quarta-feira, 2, uma missa em um cemitério por ocasião do dia de finados. "A comemoração do dia de finados tem este sentido duplo. Um sentido de tristeza, porque o cemitério é triste e nos faz lembrar das pessoas queridas que já foram embora, mas nós levamos flores em um sinal de esperança, posso arriscar a falar até em festa, mas não agora, e sim, adiante, no futuro", disse Francisco dentro do cemitério Prima Porta, de Roma.

"A tristeza se mistura com a esperança e é isto que sentimos todos nós no dia de hoje. A memória diante do túmulo dos nossos queridos e a esperança", comentou o papa na missa, que contou com a presença da prefeita de Roma, Virginia Raggi.

A missa começou às 16h (hora de Roma) e foi a principal atividade do líder católico nesta quarta. A tradicional audiência geral no Vaticano foi suspensa. Após a missa, o papa visitou as Grutas Vaticanas, onde estão enterrados ex-líderes da Igreja Católica.

No Twitter, Francisco também celebrou finados e pediu que as pessoas "rezem no túmulo dos entes queridos, mas também nos dos defuntos de que ninguém se lembra".

Com fé visitamos os túmulos dos nossos entes queridos, rezando também pelos mortos de que ninguém se recorda. — Papa Francisco (@Pontifex_pt) 2 de novembro de 2016



<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

adblock ativo