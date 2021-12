Papa cancela toda agenda desta sexta

O papa Francisco cancelou todas as audiências desta sexta-feira, 28, - anunciou o Vaticano em um comunicado, sem especificar a razão.

O diretor de Comunicação do Vaticano, Matteo Bruni, informou que Francisco celebrou a habitual missa da manhã na capela de sua residência privada de Santa Marta, no Vaticano, e saudou os presentes.

O sumo pontífice também recebeu algumas pessoas em sua residência, como previsto. Entre elas, estava o presidente do Parlamento Europeu, o italiano David Sassoli.

O porta-voz do Vaticano não se referiu ao estado de saúde do papa, de 83 anos. Na quinta-feira, 27, ele cancelou uma missa na Arquibasílica romana de São João de Latrão. O motivo oficial foi uma "leve indisposição".

Na quarta-feira, em geral um dia de agenda mais carregada, Francisco estava resfriado e tossia com frequência durante a audiência geral organizada ao ar livre na Praça de São Pedro.

No domingo, em princípio, ele deve ir para um retiro espiritual com toda Curia romana, em Ariccia, perto de Roma, depois de ter celebrado o Ângelus da sacada do Palácio Apostólico, na Praça de São Pedro.

